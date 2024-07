Résultat des législatives 2024 à Jouy (28300) – 2e tour [PUBLIE]

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils évoluer au second tour à Jouy ?

D'après les projections en nombre de sièges établies depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient préserver une centaine de députés. Il faudra cependant tenir compte des habitudes de chaque territoire. Grâce à 35,81% des voix, Guillaume Kasbarian (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Jouy, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Emma Minot (Rassemblement National) et Jean-François Bridet (Union de la gauche) avec 32,29% et 22,57% des électeurs. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Emma Minot qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 33,66% devant Guillaume Kasbarian avec 32,89% et Jean-François Bridet avec 24,05%. Un résultat qui changera la physionomie du second tour dans la zone.