22:59 - Les supporters du Front populaire convoités Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,31% des bulletins à Barjouville. Un score qui a bondi en comparaison des 19,76% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Barjouville aux dernières législatives ? Le score obtenu par le RN sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Barjouville ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la commune.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera comparable à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives à l'époque à Barjouville offrait également 40,41% pour Guillaume Kasbarian des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 19,76% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 63,15% contre 36,85% pour les perdants. Guillaume Kasbarian remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour à Barjouville ? D'après les dernières projections communiquées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait susceptible de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faut cependant tenir compte des particularismes locaux. Guillaume Kasbarian (Ensemble pour la République) a obtenu 37,14% des voix à Barjouville dimanche 30 juin, pour le 1er round des législatives. Emma Minot (Rassemblement National) et Jean-François Bridet (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 28,78% et 25,31% des votants à l'échelle de la ville. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Emma Minot qui y arrivait en première place, avec cette fois 33,66% devant Guillaume Kasbarian avec 32,89% et Jean-François Bridet avec 24,05%. Un résultat qui changera probablement la physionomie du second tour dans la zone.

19:21 - Barjouville : importante participation aux élections législatives 2024 L'observation des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Barjouville était de 74,63%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 344 inscrits sur les listes électorales à Barjouville, 57,74% avaient en effet pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 60,52% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Barjouville ? À Barjouville, la participation constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Barjouville pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 74,63%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,89% au premier tour et 51,34% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 340 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,37% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,37% au second tour, soit 1 077 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels serait capable de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Barjouville (28630).

17:29 - Les données démographiques de Barjouville révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Barjouville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 767 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 154 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (7,35%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,23% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 47,01% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 539,19 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Barjouville, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.