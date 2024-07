Résultat des législatives 2024 à Saint-Prest (28300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Prest, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages obtenus à l'échelle de l'Hexagone sont encourageants. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,23% des bulletins à Saint-Prest. Un score en baisse en comparaison des 26,07% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Prest aux dernières législatives Le nombre de votes du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés. La progression du RN est déjà forte à Saint-Prest entre le score du mouvement en 2022 (15,52%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,44%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour acter une installation solide du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche Le verdict des premier et second tours de 2022 apparaît aussi comme un enseignement clé au moment du second tour. Il y a deux ans à Saint-Prest, lors des élections du Parlement, le score était également de 36,73% pour Guillaume Kasbarian , Saint-Prest votant déjà pour la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Au second tour,c'est encore Guillaume Kasbarian qui cumulera le plus de voix, avec 57,65% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,35%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Saint-Prest ? Grâce à 38,21% des bulletins de vote, Guillaume Kasbarian (Ensemble pour la République) a pris la tête à Saint-Prest, le 30 juin 2024 lors du premier round des élections législatives. Emma Minot (Rassemblement National) captait 30,44%. A la 3e place, Jean-François Bridet (Nouveau Front populaire) recueillait 24,23% des votants. C'est en revanche Emma Minot qui s'imposait, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 33,66% devant Guillaume Kasbarian avec 32,89% et Jean-François Bridet avec 24,05%.

19:21 - Saint-Prest : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation lors du 1er round des législatives 2024 à Saint-Prest a augmenté de 18 points, s'élevant à 69,59%. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 784 personnes en âge de voter à Saint-Prest, 51,51% étaient allées voter. La participation était de 51,91% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - L'abstention à Saint-Prest va-t-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 ? L'un des critères forts des élections législatives 2024 est incontestablement le taux de participation. Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 69,59%. Pour le second tour de la présidentielle, 77,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,6% au premier tour, soit 1 329 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,58% au premier tour. Au deuxième tour, 49,52% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Prest ? Les enjeux de ce scrutin historique pourraient en effet renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Prest (28300).

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Prest Quelle influence la population de Saint-Prest exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,6% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,1%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,47%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,22%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Prest mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,55% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.