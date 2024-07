Résultat des législatives 2024 à Boutigny-Prouais (28410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Boutigny-Prouais, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle du pays dans les résultats du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN ce soir. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Boutigny-Prouais, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,36% des votes dans la commune. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (16,4%).

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le RN à Boutigny-Prouais L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Boutigny-Prouais entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Au niveau local, le résultat du RN lors des élections législatives 2024 sera ainsi très commenté. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives il y a deux ans à Boutigny-Prouais, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 22,76% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 35,77% pour Guillaume Kasbarian (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (64,15%). Guillaume Kasbarian s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national au second tour à Boutigny-Prouais ? Emma Minot (Rassemblement National) a accumulé 38,21% des votes à Boutigny-Prouais le 30 juin dernier, pour le 1er round de l'élection législative. Guillaume Kasbarian (Ensemble !) décrochait 32,9%. De son côté, Jean-François Bridet (Front populaire) glanait 19,36% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, Emma Minot rassemblant cette fois 33,66%, devant Guillaume Kasbarian avec 32,89% et Jean-François Bridet avec 24,05%.

19:21 - Législatives 2024 à Boutigny-Prouais : un taux de participation inédit ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Boutigny-Prouais était de 75,96%, dépassant celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 57,66% au sein de Boutigny-Prouais. Le taux de participation était de 59,0% en 2019. Pour information, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2024 à Boutigny-Prouais À Boutigny-Prouais, le taux d'abstention constitue indéniablement un facteur fort des législatives. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Boutigny-Prouais était de 75,96%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,83% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote. La participation était de 79,39% au second tour, soit 1 075 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 54,95% au premier tour. Au second tour, 51,43% des citoyens se sont déplacés. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Boutigny-Prouais ?

17:29 - Boutigny-Prouais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Boutigny-Prouais peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 54 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,66%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 750 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,86%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,23%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Boutigny-Prouais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,84% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.