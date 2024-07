Résultat des législatives 2024 à Sours (28630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les 14,6% du Front populaire font envie Le Front populaire qui se présente cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sours, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,6% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 14,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,06% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 2,06% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite a lourdement progressé à Sours Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Sours entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. On ne peut donc pas exclure, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble s'en sortait bien aux législatives 2022 à Sours Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Sours, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 26,55% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,50% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 64,01%. Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Le dimanche 30 juin, les électeurs de Sours ont plébiscité Emma Minot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,8% des bulletins de vote. Guillaume Kasbarian (Ensemble !) et Jean-François Bridet (Nouveau Front populaire) suivaient avec respectivement 31,9% et 14,6% des votants dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Emma Minot rassemblant cette fois 33,66%, devant Guillaume Kasbarian avec 32,89% et Jean-François Bridet avec 24,05%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Sours ? L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Sours était de 68,11%, surpassant celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 52,56% des personnes habilitées à participer à une élection à Sours avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 51,73% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Sours lors de la seconde étape des législatives ? Le taux d'abstention est sans nul doute l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Sours s'élevait à 31,89%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,05% au premier tour et 55,84% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 476 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,48% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,27% au premier tour. Les jeunes générations expriment la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Sours ?

17:29 - Sours : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sours, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 969 habitants répartis dans 851 logements, cette ville présente une densité de 58 habitants par km². Ses 100 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 596 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,08% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 31,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 46,64% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 319,93 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, Sours incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.