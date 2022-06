Résultat de la législative à Garat : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Garat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Garat. En direct 17:28 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Garat ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 33,52% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier tour des législatives. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 19,75% et 19,41% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Garat, le chiffre phare de ces législatives reste la participation Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 55,85% des inscrits sur les listes électorales de Garat avaient pris part au scrutin. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 18,11% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 15,27% au premier tour. 10:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 La commune de Garat n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier se soumettent au vote pour cette 2ème manche de l'élection législative à Garat. Découvrez le résultat à partir de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Garat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Garat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Garat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Garat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Garat Thomas Mesnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,45% 33,52% René Pilato (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,53% 19,75% Anna Martinese Rassemblement National 16,05% 19,41% Jean-François Dauré Divers gauche 12,50% 10,95% Alice Clergeau Les Républicains 5,24% 5,30% Dominique de Lorgeril Reconquête ! 4,27% 7,56% Corinne Berthelot Ecologistes 3,05% 3,05% Olivier Nicolas Divers extrême gauche 0,90% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Garat Taux de participation 49,31% 55,85% Taux d'abstention 50,69% 44,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,55% Nombre de votants 41 311 907

Le résultat de l'élection législative 2022 à Garat est à présent publié. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1624 habitants de Garat inscrits dans la 1ère circonscription de la Charente. Les électeurs des 21 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Garat ? Au niveau de la localité, Thomas Mesnier a enregistré 34% des suffrages. René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anna Martinese (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 20% et 19% des voix. Le niveau de la participation s'élève à 56% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de la Charente (soit 717 non-votants).

Législatives 2022 à Garat : les enjeux

Comme partout en France, les 2 129 citoyens de Garat (16) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité à l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30% des votes au premier tour à Garat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de l'élection de 2022 et celui qui fut le 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24% et 16% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Garat avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 54% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46% des voix.