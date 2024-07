Résultat des législatives 2024 à Angoulême : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Angoulême et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Angoulême foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 41 086 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 731 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,95% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 3 499 résidents étrangers, Angoulême se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 331 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,08%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Angoulême, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.