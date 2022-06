Résultat des législatives à Garéoult - Election 2022 (83136) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Garéoult est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Garéoult. Le candidat Rassemblement National arrache la première place chez les 5060 électeurs de la 6ème circonscription du Var demeurant à Garéoult. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra du comportement de vote des électeurs des 31 autres communes qui la composent. Frank Giletti a engrangé 34% des suffrages dans la ville. Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 27% et 14% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour la 6ème circonscription du Var s'établit à 52% (2 645 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Garéoult Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 34,49% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 27,23% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 14,48% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 7,81% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,80% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 3,04% Didier Cade Régionaliste 1,66% 0,76% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,44% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,14% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 1,77% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,55% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,38% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Garéoult Taux de participation 46,16% 47,73% Taux d'abstention 53,84% 52,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,46% Nombre de votants 58 855 2 415

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Garéoult sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Garéoult ? Les votants de Garéoult avaient accordé 11,51% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,39% et 0,79% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 15,69% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Garéoult. 16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Garéoult ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Garéoult ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 24,82% des voix à Garéoult, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du Front national accumulait 32,81% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,51% (contre 21,95%). 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Garéoult ? À Garéoult, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'abstention. La guerre en Ukraine et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à inciter les électeurs de Garéoult (83136) à rester chez eux. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 22,78% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,8% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Garéoult en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les habitants de cette agglomération lors des scrutins passés ? Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 58,27% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Garéoult, contre une abstention de 53,24% pour le second tour. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Garéoult ? Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons suivre cette journée d'élections législatives 2022 à Garéoult, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice 13 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Garéoult : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,8% des voix au premier tour à Garéoult. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 11,7% des suffrages. Le choix des votants de Garéoult était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58,1% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 41,9% des votes. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Garéoult ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.