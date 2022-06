Résultat de la législative à Gargas : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Gargas dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gargas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Gargas ? 11 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Gargas aujourd'hui, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau d'impétrants proportionnel à celui du reste du pays. Et les 2436 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Gargas

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gargas comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste David Bourdier Divers gauche Céline Celce Nouvelle union populaire écologique et sociale Christophe Chalençon Divers Jean-Paul Pinon Ecologistes Jean Vincetti Ecologistes Julien Aubert Les Républicains Jérémy Trichaud Droite souverainiste Claudine Rodinson Divers extrême gauche Jean-François Lovisolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Thomas de Maleville Rassemblement National Catherine Chavrier Reconquête !

Législatives 2022 à Gargas : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 36% des voix au premier tour à Gargas, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22% et 15% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Gargas avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 58% des votes, abandonnant par conséquent 42% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Gargas seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.