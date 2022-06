Résultat de la législative à Gelos : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gelos sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gelos. En direct 17:31 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Gelos ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale dissimulent quelquefois des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Gelos. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 37,23% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 32,25% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National décroche 11,28% des voix. 13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Gelos ? L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 18,39% au premier tour. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 43,66% des personnes aptes à participer à une élection à Gelos avaient boudé les urnes. 10:30 - Le député de Gelos sera dévoilé ce dimanche Au cas où vous avez du mal à vous faire un avis sur les impétrants finalistes de cette 2e étape dans l'unique circonscription de Gelos, gardez vos nerfs. Les 4 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Gelos - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gelos aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Gelos - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gelos

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gelos Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,78% 32,25% Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,57% 37,23% François Verriere Rassemblement National 14,01% 11,28% Sandrine Lafargue Les Républicains 7,61% 6,57% Juliette Gillot Reconquête ! 4,02% 4,18% Jacques-Henri Soulere Divers 3,69% 2,59% Muriel Lorenzi Ecologistes 2,85% 2,32% Jean-Jacques Pinoteau Divers 1,48% 1,79% David Ponsard Vidal Droite souverainiste 1,13% 0,53% Agnès Hegoburu Divers extrême gauche 0,95% 0,33% Cédric Andraud Ecologistes 0,91% 0,93% Participation au scrutin Circonscription Gelos Taux de participation 52,93% 56,34% Taux d'abstention 47,07% 43,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,78% Nombre de votants 36 526 1 547

Le résultat de l' élection législative 2022 à Gelos a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2746 citoyens de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques demeurant à Gelos. L'abstention s'établit à 44% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale. Josy Poueyto a recueilli 37% des voix. Jean-Yves Lalanne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François Verriere (Rassemblement National) obtiennent respectivement 32% et 11% des voix. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques peut toujours évoluer si les électeurs des 20 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Gelos.

Législatives 2022 à Gelos : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Gelos (64110) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28% des votes au premier tour à Gelos, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 21% et 16% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Gelos avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 65% des voix, abandonnant par conséquent 35% des suffrages à Marine Le Pen.