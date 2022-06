En direct

19:36 - Quel résultat aux législatives de Gelos pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Dans les 4 bureaux de vote de Gelos, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 21,33% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,34% et 2,85% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 30,52% à Gelos pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Gelos ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Gelos ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Gelos, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière présidentielle avec 28,09% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,33%. On trouvait plus loin, avec 15,86%, Marine Le Pen et enfin, à 9,2%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - À Gelos, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Gelos, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit russo-ukrainien est notamment en mesure de faire baisser le taux de participation à Gelos. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,13% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 18,39% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Gelos ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 2 745 personnes aptes à participer à une élection à Gelos s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 58,32%). La participation était de 47,65% pour le deuxième round.