12/06/22 22:40

Résultat des législatives 2022 à Gidy

Le résultat des élections législatives 2022 à Gidy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loiret

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Loiret

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Gidy. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les citoyens votant dans la 2ème circonscription du Loiret et habitant à Gidy. La participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Loiret atteint 55%, ce qui représente 789 votants. Caroline Janvier a obtenu 29% des voix. En seconde position, Élodie Babin (Rassemblement National) reçoit 26% des suffrages. De son côté, Emmanuel Duplessy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 18% des suffrages. Les citoyens des 38 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Gidy ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gidy Caroline Janvier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,10% 29,09% Emmanuel Duplessy Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,12% 17,53% Élodie Babin Rassemblement National 19,22% 25,71% Alexandre Houssard Les Républicains 11,69% 11,95% Jean-Paul Mallet Reconquête ! 4,96% 4,55% Yann Chaillou Divers gauche 4,18% 3,51% Sarah Bertran Divers 2,11% 3,12% Anaïs Boyer Ecologistes 1,79% 2,99% Farida Megdoud Divers extrême gauche 1,21% 1,17% Abdelrachid Achboune Divers 0,62% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Gidy Taux de participation 48,12% 54,87% Taux d'abstention 51,88% 45,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,63% Nombre de votants 41 997 789

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gidy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Quel résultat aux législatives de Gidy pour la Nupes ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Gidy, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 13,4% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,06% et 2,12% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 19,58% à Gidy pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Gidy ? Les tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront certainement sur les législatives à Gidy ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité est tombée à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Gidy, Marine Le Pen finissait en première position de la dernière présidentielle avec 30,07% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 29,37%, puis, avec 13,4%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,26%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Gidy ? L'une des clés de ces élections législatives sera incontestablement l'étendue de la participation à Gidy. La peur d'une reprise du covid-19 serait notamment capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Gidy (45520). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 16,44% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 17,93% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Gidy en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Au moment des précédentes législatives, 58,66% des électeurs de Gidy avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 53,62% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Gidy On vote déjà depuis les premières heures du matin à Gidy et il y a encore de la marge pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Gidy : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Gidy à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,1% des votes au premier tour à Gidy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 29,4% et 13,4% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en rassemblant 55,0% des voix face à Marine Le Pen (45,0%).