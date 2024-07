Résultat des législatives 2024 à Huisseau-sur-Mauves (45130) – 2e tour [PUBLIE]

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Premier indice : l'attelage a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Huisseau-sur-Mauves, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,41% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 13,28% de la Nupes au premier tour en 2022.

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très scruté. La progression du RN semble déjà puissante à Huisseau-sur-Mauves entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (24,09%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,22%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour anticiper une installation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

17:29 - Élections législatives à Huisseau-sur-Mauves : impact de la démographie et de l'économie locale

À Huisseau-sur-Mauves, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,92%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (82,09%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 690 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,48%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,13%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Huisseau-sur-Mauves mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,87% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.