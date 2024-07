Résultat des législatives 2024 à Ingré : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Ingré : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ingré est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 755 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 643 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 296 foyers fiscaux. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,61% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Ingré incarne une communauté diversifiée, avec ses 717 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 808 € par an, la ville ambitionne un avenir prospère. En somme, à Ingré, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.