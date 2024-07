Résultat des législatives 2024 à Patay (45310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Patay ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a réuni 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Patay, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,02% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 15,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,4% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,2% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 20 points à Patay A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives 2024 sera très instructif. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 20 points à Patay entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En tenant compte des reports de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Patay ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en tête aux dernières législatives à Patay Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Patay, contrairement à 2022 ? Les élections législatives avaient aussi abouti à un bon score pour le Rassemblement national à l'époque à Patay. Dans la commune, c'est Élodie Babin qui arrivait en tête au premier tour avec 32,87%. Caroline Janvier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 63,37%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,63%.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Patay ? Selon les projections des sondeurs rendues publiques jusqu'à présent, le Rassemblement national pourrait décrocher moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Patay ont placé en tête Elodie Babin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 52,81% des suffrages. Caroline Janvier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) glanait 18,54%. Ensuite, Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) obtenait 12,02% des électeurs. C'est aussi Elodie Babin qui arrivait sur la première marche dans la 2ème circonscription du Loiret dans son ensemble, avec cette fois 32,91%, devant Emmanuel Duplessy avec 28,03% et Caroline Janvier avec 23,03%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Patay : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 2 346 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. À Patay, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 35,43%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 49,04% au sein de Patay. Le taux d'abstention était de 52,14% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Patay ? La participation constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 64,57%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,05% au sein de la ville. La participation était de 71,7% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 044 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,27% au premier tour et 40,75% au deuxième tour. La volonté de faire valoir ses droits serait par exemple susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Patay (45310).

17:29 - Patay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des législatives à Patay comme dans toute la France. Avec ses 2 306 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 84 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,19% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Patay accueille une communauté diversifiée, avec ses 123 résidents étrangers, soit 5,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,02%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 330 € par an. À Patay, les intérêts locaux se joignent aux défis français.