Résultat des législatives 2024 à Saran : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - À Saran, la participation était de 63,19% lors de la première étape des élections législatives 2024

Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Saran, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Saran pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 36,81%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,88% au premier tour et 57,2% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saran ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,86% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 28,77% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saran ?