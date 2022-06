Résultat des législatives à Givry - Election 2022 (71640) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Givry. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire, 126 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Rémy Rebeyrotte a engrangé 39% des votes au sein de la ville. Il arrive devant Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sandrine Baroin (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 20% et 15% des voix. La participation atteint 56% des habitants enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens demeurant à Givry ( Saône-et-Loire ) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36,72% des voix au premier tour à Givry, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et celui qui fut le 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 17,63% et 14,88% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Givry grâce à 68,51% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 31,49% des votes.