Résultat des législatives à Goncelin - Election 2022 (38570) [PUBLIE]

12/06/22 22:46

Résultat des législatives 2022 à Goncelin

Le résultat des élections législatives 2022 à Goncelin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Le résultat de l' élection législative à Goncelin est tombé. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes parmi les 1917 citoyens de Goncelin de la 5ème circonscription de l'Isère. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Goncelin. Les citoyens de 64 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Florence Jay a obtenu 31% des votes au niveau de la ville. Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jérôme Santana (Rassemblement National) ramassent 27% et 22% des voix. Le taux de participation s'élève à 50% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Isère.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Goncelin Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 26,95% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 30,84% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 21,89% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,95% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 5,26% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 4,21% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,63% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,37% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,42% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,74% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Goncelin Taux de participation 51,92% 50,39% Taux d'abstention 48,08% 49,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,21% Nombre de votants 55 054 966

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Goncelin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:59 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Goncelin ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,34% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Goncelin il y a deux mois. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,44% et 2,03% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 29,81% à Goncelin pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Goncelin ? Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Goncelin avec 27,57% des suffrages exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,71%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,34% et Yannick Jadot à 6,44%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront probablement transformer cette donne lors des législatives à Goncelin dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Goncelin ? À Goncelin, l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux de participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 913 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,76% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 78,72% au premier tour, c'est-à-dire 1 506 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages serait en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Goncelin. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Goncelin en 2017 ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des scrutins précédents ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 51,63% des personnes en capacité de voter à Goncelin avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 40,63% au deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures à Goncelin Les paramètres de ces législatives à Goncelin sont limpides : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre de prétendants comparable à celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser le nombre de participants.

Législatives 2022 à Goncelin : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Goncelin (38570) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28% des voix au premier tour à Goncelin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 21% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Goncelin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 60% des votes, abandonnant ainsi 40% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se fier à cette commune pour remporter une majorité de l'Assemblée ?