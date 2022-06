En direct

19:51 - Du côté de la Nupes, les 11,73% de Mélenchon à Gordes observés Dans les 3 bureaux de vote de Gordes, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait atteint 11,73% des suffrages lors de ce scrutin. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,27% et 0,87% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 16,87% à Gordes pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Gordes ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Gordes ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or à Gordes, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 32,8% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 21,72%, puis, avec 13,76%, Éric Zemmour et enfin, à 11,73%, Jean-Luc Mélenchon. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives à Gordes À Gordes, l'un des facteurs clés des élections législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les prix de l'essence et du gaz sont en mesure de détourner les électeurs de Gordes des isoloirs. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 767 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,35% avaient pris part à l'élection. La participation était de 80,31% au premier tour, soit 1 419 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le score de la participation à Gordes en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 60,15% des inscrits sur les listes électorales de Gordes s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 53,67% pour le tour deux.