Résultat de la législative à Granville : en direct

17:13 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Granville ? Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Granville avec 38,35% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 18,33%, surclassant Marine Le Pen à 16,39% et Éric Zemmour à 6,1%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront certainement remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Granville Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Granville, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages seraient de nature à inciter les habitants de Granville (50400) à rester chez eux. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 72,26% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 71,77% au premier tour, c'est-à-dire 7 340 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Granville quel était le pourcentage de la participation à Granville en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins précédents. A l'occasion des précédentes élections législatives, 53,76% des électeurs de Granville s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 46,18% pour le dernier round. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.