Résultat des législatives 2024 à Avranches : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Les défis socio-économiques d'Avranches et leurs implications électorales

Quelle influence les électeurs d'Avranches exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,65%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 994 € par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 676 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,89%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,73%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Avranches mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,73% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.