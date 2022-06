Résultat de la législative à Gray : en direct

12/06/22 11:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:12 - Les votants de Gray ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer L'élection se déroule depuis quelques heures à Gray et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Gray

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gray comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste Barbara Bessot Ballot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Karine Erard Ecologistes Cédric Fischer Divers extrême gauche Antoine Villedieu Rassemblement National Dimitri Doussot Les Républicains Marion Kemps Houver Droite souverainiste Philippe Ghiles Reconquête ! Sandra Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Gray : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Gray (70) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,7% des voix au premier tour à Gray, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 24,6% et 19,2% des suffrages. Le choix des habitants de Gray était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,1% des votes), laissant donc à Emmanuel Macron 48,9% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?