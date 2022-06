Résultat de la législative à Grigny : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats de l'élection législative 2022 à Grigny vont théoriquement être proclamés peu de temps après la fermeture des 12 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 20 heures, la fermeture ayant été reportée, et on connaîtra assez vite qui des 12 candidats est qualifié pour le second tour.

A l'issue du dernier vote, à Grigny, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à meilleure place au premier tour de la présidentielle avec 56,76% des voix, devant Emmanuel Macron à 16,81%, puis Marine Le Pen à 11,16% et Fabien Roussel avec 4,46%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute chambouler ce paysage lors des législatives à Grigny dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

Quel candidat les 28 361 habitants de Grigny placeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 56,8% des suffrages au premier tour à Grigny, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 16,8% et 11,2% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à passer le premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en réunissant 70,8% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 29,2% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?