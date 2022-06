Résultat de la législative à Gros-Morne : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gros-Morne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Gros-Morne La cité de Gros-Morne ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 17 candidats sont en lice pour cette élection législative à Gros-Morne soit plus que dans les autres territoires. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Gros-Morne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gros-Morne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste Jonathan Tabar Divers droite Erick Valere Divers gauche Fred Samot Divers gauche Joëlle Godard Union des Démocrates et des Indépendants Philippe Jean-Marie-Alphonsine Divers gauche Philippe Edmond-Mariette Régionaliste Béatrice Bellay Divers gauche Jean-Pierre Puisard Régionaliste Ludovic Romain Divers gauche Edryan Rangoly Reconquête ! Yann Mievilly Ecologistes Marie-Noelle Delannay Divers gauche Alain-Claude Lagier Divers gauche Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly Divers extrême gauche Jiovanny William Divers gauche Charles Belimont Rassemblement National Eric Thomas Crispin Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Gros-Morne : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 9 844 électeurs de Gros-Morne seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 50.7% des votes au premier tour à Gros-Morne, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La présidente du RN et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 18.6% et 15.8% des votes. Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour en décrochant 66.9% des voix face à Emmanuel Macron (33.1%).