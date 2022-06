En direct

20:27 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Guipel ? Avec un score de 27,32% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Guipel. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,59% et 2,59% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 34,5% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Guipel ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines rejailliront probablement sur les législatives à Guipel. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Au précédent scrutin, à Guipel, Emmanuel Macron glanait meilleure place au 1er tour de la présidentielle avec 28,22% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,32%, puis Marine Le Pen à 23,23% et Yannick Jadot avec 4,59%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Guipel À Guipel, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères essentiels des législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 20,69% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourraient en effet avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Guipel (35440).

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Guipel en 2017 ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En 2017, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 61,82% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Guipel, à comparer avec un taux d'abstention de 48,93% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.