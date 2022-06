Résultat de la législative à Gundershoffen : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gundershoffen sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gundershoffen. En direct 17:30 - À Gundershoffen, la candidature Rassemblement National plébiscitée Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Gundershoffen. Grâce à 32,07% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Gundershoffen pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Divers droite et Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupèrent respectivement 22,44% et 18,14% des suffrages. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Gundershoffen aux législatives 2022 ? Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 75,42% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 74,13% au premier tour, soit 2146 personnes. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 58,61% des personnes en âge de participer à une élection à Gundershoffen avaient déserté les urnes. 10:30 - On vote ce dimanche à Gundershoffen pour le 2e round des élections législatives 2022 Les résultats définitifs des législatives 2022 à Gundershoffen seront communiqués dans la foulée de la fermeture des 5 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira rapidement qui des candidats finalistes est élu pour l'Assemblée dans les 5 ans à venir.

Résultats des législatives 2022 à Gundershoffen - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gundershoffen aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ludwig Knoepffler Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Gundershoffen - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gundershoffen

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gundershoffen Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 32,07% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 18,14% Anne Sander Divers droite 21,99% 22,44% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 11,52% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 8,34% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,44% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 2,32% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 1,20% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Gundershoffen Taux de participation 43,20% 41,39% Taux d'abstention 56,80% 58,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,75% Nombre de votants 40 829 1 195

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Gundershoffen. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes auprès des 2887 citoyens de Gundershoffen inscrits dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 41%. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin peut toujours évoluer si les électeurs des 100 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Gundershoffen. Ludwig Knoepffler a effectivement raflé 32% des votes. Anne Sander (Divers droite) et Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 18% des suffrages.

Législatives 2022 à Gundershoffen : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs résidant à Gundershoffen (67) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,08% des voix au premier tour à Gundershoffen, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ex-député européen avaient obtenu 25,61% et 10,33% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Gundershoffen gratifiée de 54,63% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45,37% des votes.