Résultat de la législative à Haguenau : en direct

17:07 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Haguenau ?

Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Haguenau ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 31,39% des voix à Haguenau, à l'issue de la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait accumulé 27,65% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,67% (contre 21,95%).