Résultat de la législative à Haillicourt : en direct

12/06/22 11:31

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce 1er tour des législatives 2022 à Haillicourt, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Il y a 11 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 50.90% des suffrages au premier tour à Haillicourt. La finaliste de l'élection de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18.27% et 14.16% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Haillicourt avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 69.19% des voix, abandonnant donc 30.81% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Quel candidat placeront en pole position des résultats des élections législatives les électeurs résidant à Haillicourt à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?