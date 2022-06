En direct

19:45 - Quel résultat aux législatives d'Hardricourt pour le bloc de gauche ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Hardricourt. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,81% et 0,76% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 29,65% à Hardricourt pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Hardricourt ? Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection à Hardricourt avec 29,07% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 25,08%, surclassant Marine Le Pen à 21,1% et Éric Zemmour à 7,46%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement modifier la situation lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Hardricourt ? La participation constituera sans nul doute l'une des clés des législatives 2022 à Hardricourt. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid pourrait en effet priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Hardricourt (78250). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 70,83% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,23% au premier tour, soit 1 204 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Hardricourt ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 61,28% des personnes en âge de voter à Hardricourt avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,07% pour le round deux. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.