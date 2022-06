Résultat des législatives à Hatten - Election 2022 (67690) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Hatten

Le résultat des élections législatives 2022 à Hatten est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Bas-Rhin

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hatten Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 24,68% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 28,39% Anne Sander Divers droite 21,99% 20,59% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 7,79% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 8,53% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,53% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 2,78% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 2,97% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Hatten Taux de participation 43,20% 40,20% Taux d'abstention 56,80% 59,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 1,99% Nombre de votants 40 829 552

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Hatten. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1373 électeurs de la 8ème circonscription du Bas-Rhin et résidant à Hatten. Dans la commune, Stéphanie Kochert a obtenu 28% des votes. Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) glane 25% des suffrages. A la troisième position, Anne Sander (Divers droite) obtient 21% des voix. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 100 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Hatten. Le niveau de la participation parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin atteint 40%, ce qui représente 552 votants.

Législatives 2022 à Hatten : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 944 citoyens de Hatten (67690) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 40,2% des voix au premier tour à Hatten. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 7,2% des voix. Le choix des administrés de Hatten était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55,9% des voix), cédant donc à Emmanuel Macron 44,1% des suffrages.