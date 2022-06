En direct

20:04 - Quel résultat aux législatives de Hédé-Bazouges pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Avec un score de 27,43% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Hédé-Bazouges. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,75% et 2,66% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 37,84% à Hédé-Bazouges pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Hédé-Bazouges ? Avec 32,67% des suffrages exprimés, au premier round à Hédé-Bazouges, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 27,43%, surclassant Marine Le Pen à 15,2% et Yannick Jadot à 7,75%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir ce paysage lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Hédé-Bazouges Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Hédé-Bazouges ? Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz sont notamment capables de détourner l'attention des habitants de Hédé-Bazouges (35630) du vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 83,21% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 83,52% au premier tour, ce qui représentait 1 353 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Hédé-Bazouges au premier tour des législatives 2022 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les précédentes législatives, 53,66% des personnes en âge de participer à une élection à Hédé-Bazouges avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 40,27% pour le round deux.