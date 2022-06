Résultat de la législative à Heillecourt : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats des élections législatives 2022 à Heillecourt devraient être donnés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 10 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35.99% des voix au premier tour à Heillecourt. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.32% et 16.70% des voix. Le choix des électeurs d'Heillecourt était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (67.08% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 32.92% des votes. Le président français sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Heillecourt ( Meurthe-et-Moselle ) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.