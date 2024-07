Résultat des législatives 2024 à Fléville-devant-Nancy (54710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Fléville-devant-Nancy ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Fléville-devant-Nancy, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,41% des votes dans la localité. Un chiffre qui a bondi de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Fléville-devant-Nancy aux législatives 2022 Le nombre de votes en faveur du RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette législative. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs grappillés par la formation politique à Fléville-devant-Nancy s'élève par ailleurs à 10 points ces dernières années. Suffisamment pour envisager un ancrage durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Fléville-devant-Nancy Ce premier verdict est logiquement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Au premier tour des législatives à l'époque, Fléville-devant-Nancy, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, avait en revanche vu le binôme LREM l'emporter avec 31,40%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, restera derrière à 19,31%. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 73,21% contre 26,79% pour les perdants. Mais c'est Thibault Bazin (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 73,21%, devant l'adversaire Rassemblement National à 26,79%.

20:05 - Quel verdict au 2e tour des législatives à Fléville-devant-Nancy ? Avec 43,97% des voix, Thibault Bazin (Les Républicains) a pris la tête à Fléville-devant-Nancy, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. Dominique Bilde (Rassemblement National) et Barbara Bertozzi-Biévelot (Front populaire) suivaient en captant 29,49% et 24,41% des électeurs dans la ville. Les votants passés par les bureaux de vote de Fléville-devant-Nancy avaient fait un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Dominique Bilde y arrivait en première place, avec cette fois 43,7% devant Thibault Bazin avec 33,21% et Barbara Bertozzi-Biévelot avec 20,59%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Fléville-devant-Nancy aux dernières élections Au fil des précédents scrutins électoraux, les 2 223 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Comme stipulé dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Fléville-devant-Nancy a été de 23,27%, plus bas de 12 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 35,06% au niveau de Fléville-devant-Nancy (54). Le taux d'abstention était de 36,29% il y a 5 ans. Pour information, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Fléville-devant-Nancy lors de la deuxième étape des législatives ? À Fléville-devant-Nancy, l'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter la participation. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,27%. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 16,51% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,29% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,63% au premier tour et 42,79% au second tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Fléville-devant-Nancy façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs de Fléville-devant-Nancy sur le résultat des élections législatives ? Avec 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,37%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,93%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (7,97%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,11%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fléville-devant-Nancy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,94% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.