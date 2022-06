Résultat de la législative à Hérimoncourt : en direct

12/06/22 11:06

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 39.3% des voix au premier tour à Hérimoncourt, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avaient obtenu 19.5% et 18.1% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Hérimoncourt grâce à 63.2% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36.8% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Les électeurs d'Hérimoncourt ( Doubs ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ?