Résultat de la législative à Hérouville-Saint-Clair : en direct

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute une résonnance à Hérouville-Saint-Clair dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le président avait obtenu 25,46% des voix à Hérouville-Saint-Clair, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 16,01% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 36,91% (contre à un peu moins de 22%).

L'une des clés de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation à Hérouville-Saint-Clair. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières sont par exemple en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Hérouville-Saint-Clair (14200). Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,63% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,87% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Hérouville-Saint-Clair, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément décisif

Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Lors des législatives de 2017, sur les 13 186 inscrits sur les listes électorales à Hérouville-Saint-Clair, 58,08% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 52,88% pour le dernier round.