Résultat des législatives 2024 à Cuverville (14840) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche dans la course aussi à Cuverville pour ces législatives 2024 ? Le Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Cuverville, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 36,97% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 41,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 63,3% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel score à Cuverville à l'issue des dernières législatives ? La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Cuverville s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. De quoi envisager une implantation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Cuverville ? Reste désormais à découvrir si la tendance au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à Cuverville, lors des élections législatives, le score était de 41,40% pour Arthur Delaporte , Cuverville faisant déjà partie de la 2ème circonscription du Calvados. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Arthur Delaporte (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement, avec 63,30%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,70%.

20:05 - Les résultats avant le deuxième tour des législatives 2024 à Cuverville Grâce à 36,97% des voix, Arthur Delaporte (Front populaire) a pris les devants à Cuverville, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant Josseline Liban (Rassemblement National) et Gregory Berkovicz (Ensemble pour la République) avec respectivement 32,69% et 14,16% des votants. C'est aussi Arthur Delaporte qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 42,34%, devant Josseline Liban avec 25,84% et Camille Brou avec 15,42%.

19:21 - Que dire des européennes à Cuverville au niveau de l'abstention ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Les chiffres montrent une participation de 73,88% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Cuverville, supérieure à celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 1 710 électeurs de Cuverville (14) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 53,68%), contre une participation de 57,13% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Cuverville lors du 2e tour des législatives ? À Cuverville, le niveau de participation est incontestablement un critère décisif des élections législatives. Dans la commune, le taux d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 26,12%. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,23% des électeurs de la commune, à comparer avec une abstention de 17,46% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,94% au premier tour. Au second tour, 51,73% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Cuverville aujourd'hui ? Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Cuverville ?

17:29 - Cuverville : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des législatives à Cuverville comme dans toute la France. Avec ses 2 278 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 96 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (95,32%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,55% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 217,00 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Cuverville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.