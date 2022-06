Résultat de la législative à Herrlisheim : en direct

En direct

19:21 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Herrlisheim ? Les votants de Herrlisheim avaient donné 10,11% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,24% et 1,24% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 15,59% à Herrlisheim pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les études sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Herrlisheim ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Herrlisheim. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Or la dernière présidentielle, à Herrlisheim cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 33,26% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 31,88%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,11% et Éric Zemmour à 7,35%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des voix en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Herrlisheim ? À Herrlisheim, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Herrlisheim. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 3 851 personnes en âge de voter dans la ville, 78,08% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 77,04% au premier tour, ce qui représentait 2 967 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Herrlisheim, les chiffres de l'abstention aux élections législatives seront un élément fort Au cours des élections précédentes, les 4 870 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 3 898 inscrits sur les listes électorales à Herrlisheim, 61,62% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,82% au round deux. Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.