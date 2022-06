Résultat de la législative à Hersin-Coupigny : en direct

12/06/22 10:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hersin-Coupigny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Hersin-Coupigny pour ces législatives 2022 Les résultats des élections législatives 2022 à Hersin-Coupigny serontthéoriquement connus dans la foulée de la fermeture des 5 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez vite qui des 11 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Hersin-Coupigny

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hersin-Coupigny comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Françoise Vantouroux Les Républicains Ludivine Rus Parti radical de gauche Michel Dagbert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Rémy Majorczyk Divers Myriane Houplain Reconquête ! Florent Cappe Droite souverainiste Sandrine Coquerie Nouvelle union populaire écologique et sociale Noémie Leu Divers droite Thierry Frappé Rassemblement National Geoffrey Laloux Divers extrême gauche Davy Carincotte Ecologistes

Législatives 2022 à Hersin-Coupigny : les enjeux

Les habitants d'Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 51.5% des votes au premier tour à Hersin-Coupigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 18.4% et 13.9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Hersin-Coupigny grâce à 69.3% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 30.7% des votes. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?