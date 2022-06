Résultat de la législative à Hirsingue : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Hirsingue dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Hirsingue sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Hirsingue. En direct 18:41 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Hirsingue il y a 7 jours La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint 13,83% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Hirsingue. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,53%, 4,93%, 1,3% et 1,12% en avril. Ce sont donc 21,88% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Hirsingue. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Hirsingue ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 25,12% des voix à l'occasion du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National récupère 22,1% des suffrages. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 13,83% des voix. 13:30 - À Hirsingue, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure l'abstention Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'élevait à 70,53% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 69,52% au premier tour, c'est-à-dire 1177 personnes. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Le week-end dernier, 62,94% des électeurs à Hirsingue avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Hirsingue ! Les votants ont jusqu'à 18 heures pour voter Les résultats définitifs des législatives 2022 à Hirsingue devraient être donnés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Hirsingue - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Hirsingue aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Christian Zimmermann Rassemblement National Didier Lemaire Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Hirsingue - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Hirsingue

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hirsingue Christian Zimmermann (Ballotage) Rassemblement National 20,38% 22,10% Didier Lemaire (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,66% 25,12% Thomas Zeller Les Républicains 17,93% 13,83% Priscille Silva Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,41% 13,83% Jean-Luc Johaneck Divers 7,49% 7,00% Patrick Striby Divers centre 5,06% 3,34% Jean-Denis Zoellé Régionaliste 5,02% 2,54% Antoine Waechter Ecologistes 3,70% 3,02% Sandrine Noel Reconquête ! 3,33% 3,66% Marc Thierry Stutzmann Ecologistes 1,79% 1,27% Simone Fischer Droite souverainiste 1,63% 2,38% Louise Koenig Ecologistes 1,14% 1,27% Géraud Ferry Divers extrême gauche 0,46% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Hirsingue Taux de participation 44,84% 37,06% Taux d'abstention 55,16% 62,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 0,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,16% Nombre de votants 39 056 630

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Hirsingue. Le niveau de la participation s'élève à 37% des habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 630 votants. Didier Lemaire a enregistré 25% des suffrages. Christian Zimmermann (Rassemblement National) et Priscille Silva (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 22% et 14% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Hirsingue. Les électeurs de 128 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin.

Législatives 2022 à Hirsingue : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales vivant à Hirsingue (68560) seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,3% des suffrages au premier tour à Hirsingue, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,0% et 14,5% des votes. Le choix des citoyens de Hirsingue était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (52,1% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 47,9% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier.