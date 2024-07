Résultat des législatives 2024 à Saint-Louis : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Louis, la participation constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. L'abstention s'élevait à 45,24% à Saint-Louis lors du premier tour des législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 35,85% dans la ville. L'abstention était de 37,37% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 65,86% au premier tour. Au deuxième tour, 68,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Louis ce soir ? Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Louis ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Louis : un éclairage démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Louis se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 22 698 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 259 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,05%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 6 180 personnes (27,06%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2030,03 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,32%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Saint-Louis, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.