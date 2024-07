Résultat des législatives 2024 à Dannemarie (68210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Dannemarie, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle nationale sont encourageants. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 11,03% des suffrages à Dannemarie. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a fortement séduit à Dannemarie A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très instructif. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en tête aux dernières législatives à Dannemarie Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Dannemarie, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives avaient aussi abouti à un beau score pour le Rassemblement national à l'époque à Dannemarie. C'est en effet Christian Zimmermann qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 24,60% dans la commune. Mais c'est en revanche Didier Lemaire (Ensemble !) qui avait séduit les électeurs de Dannemarie au second tour, avec 51,13%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,87%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Dannemarie Selon les ultimes projections communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes devrait gagner pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient jusqu'à 120 députés. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales. Avec 46,74% des bulletins de vote, Christian Zimmermann (Rassemblement National) a pris la tête à Dannemarie, dimanche 30 juin lors du premier tour des élections législatives. Didier Lemaire (Majorité présidentielle) récupérait 23,77%. Enfin, Bénédicte Viroulet (Nouveau Front populaire) recevait 11,03% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Christian Zimmermann glanant cette fois 38,86%, devant Didier Lemaire avec 24,93% et Thomas Zeller avec 13,41%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Dannemarie ? L'analyse des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Les données montrent une participation de 68,02% au premier round des élections législatives 2024 à Dannemarie, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 54,62% des inscrits sur les listes électorales de Dannemarie (68). Le taux de participation était de 47,0% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Dannemarie Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Dannemarie, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Dannemarie était de 68,02%. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 509 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,11% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,49% au premier tour, soit 1 109 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,85% au premier tour et 40,13% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Dannemarie ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Dannemarie (68210).

17:29 - Élections à Dannemarie : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Dannemarie, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 264 habitants répartis dans 1 134 logements, cette commune présente une densité de 517 hab/km². Ses 205 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,83%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2095,54 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Dannemarie incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.