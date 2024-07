Résultat des législatives 2024 à Carspach (68130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Carspach ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle de la France lors du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Le Nouveau Front populaire était absent dimanche dernier à Carspach. Le binôme Rassemblement National s'imposait au premier tour, avec 38,16 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Didier Lemaire (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 19 points à Carspach L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à Carspach entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN soit vainqueur à Carspach ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Carspach pour Ensemble aux élections législatives ? La part des électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections législatives au niveau local. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de gagner ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Carspach ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,49% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 23,39% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Didier Lemaire (La République en Marche) au sommet localement, avec 56,39%, devant son adversaire Rassemblement National à 43,61%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Carspach Avec 38,16% des suffrages, Christian Zimmermann (Rassemblement National) a pris les devants à Carspach, le 30 juin 2024 lors du premier round de la législative. Didier Lemaire (Ensemble !) et Thomas Zeller (Divers droite) suivaient en captant, dans l'ordre, 30,68% et 11,93% des votants à l'échelle de la métropole. Christian Zimmermann était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 38,86%, devant Didier Lemaire avec 24,93% et Thomas Zeller avec 13,41%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Carspach : quelle évolution ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? Les chiffres montrent une participation de 66,26% lors du premier round des législatives 2024 à Carspach, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 51,5% des personnes aptes à voter à Carspach s'étaient en effet rendues aux urnes, contre une participation de 49,19% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Carspach, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Carspach, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Carspach s'élevait à 66,26%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,49% au premier tour. Au deuxième tour, 43,53% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 615 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,52% étaient allées voter. Le taux de participation était de 76,16% au deuxième tour, soit 1 230 personnes.

17:29 - Élections législatives à Carspach : un éclairage démographique Quel portrait faire de Carspach, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 083 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 99 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,2%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,06% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,66% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 524,06 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Carspach, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.