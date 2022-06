Résultat de la législative à Hochstatt : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Hochstatt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Hochstatt. En direct 18:40 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé troisième à Hochstatt il y a sept jours Le point de départ pour le bloc LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 20,01% avant ces législatives à Hochstatt. C'est en effet le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Son candidat dans la circonscription a pourtant obtenu 15,54% des suffrages dans la ville le 12 juin dernier. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Hochstatt ? Avec 28,47% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Hochstatt le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 17,56% et 15,54% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Hochstatt ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation représentait 44,59% des inscrits sur les listes électorales de Hochstatt au second round, en d’autres termes seulement 767 votants s'étaient rendus dans leur bureau de vote. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au second round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - La 2ème manche des élections législatives 2022 est en cours à Hochstatt Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les impétrants finalistes de cette 2e manche dans l'unique circonscription de Hochstatt, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Hochstatt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Hochstatt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Christian Zimmermann Rassemblement National Didier Lemaire Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Hochstatt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Hochstatt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hochstatt Christian Zimmermann (Ballotage) Rassemblement National 20,38% 17,56% Didier Lemaire (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,66% 28,47% Thomas Zeller Les Républicains 17,93% 9,96% Priscille Silva Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,41% 15,54% Jean-Luc Johaneck Divers 7,49% 4,63% Patrick Striby Divers centre 5,06% 5,58% Jean-Denis Zoellé Régionaliste 5,02% 4,03% Antoine Waechter Ecologistes 3,70% 4,51% Sandrine Noel Reconquête ! 3,33% 4,51% Marc Thierry Stutzmann Ecologistes 1,79% 2,97% Simone Fischer Droite souverainiste 1,63% 1,42% Louise Koenig Ecologistes 1,14% 0,12% Géraud Ferry Divers extrême gauche 0,46% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Hochstatt Taux de participation 44,84% 49,42% Taux d'abstention 55,16% 50,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,23% Nombre de votants 39 056 853

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Hochstatt. Les habitants de Hochstatt votant dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 51% (soit 873 non-votants). Dans la ville, Didier Lemaire a réuni 28% des votes. Christian Zimmermann (Rassemblement National) et Priscille Silva (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent respectivement 18% et 16% des suffrages. Reste à savoir si les habitants des 128 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription du Haut-Rhin voteront comme ceux de Hochstatt.

Législatives 2022 à Hochstatt : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Hochstatt (68720) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34.54% des votes au premier tour à Hochstatt, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23.85% et 13.69% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Hochstatt avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 57.47% des suffrages, abandonnant par conséquent 42.53% des voix à Marine Le Pen.