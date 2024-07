Résultat des législatives 2024 à Hirsingue (68560) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Hirsingue ? L'autre question qui entoure ces élections est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a glané 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,21% des suffrages à Hirsingue. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 13,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'évolution foudroyante du RN à Hirsingue en 2 ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très observé. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut pas exclure que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble vainqueur aux dernières législatives à Hirsingue Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Hirsingue, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Hirsingue, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 22,1% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 25,12% pour Didier Lemaire (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (52,72%). Didier Lemaire remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives à Hirsingue ? Grâce à 42,68% des votes, Christian Zimmermann (Rassemblement National) a pris la tête à Hirsingue, le 30 juin dernier au soir du 1er round de la législative. En deuxième place, Didier Lemaire (Ensemble pour la République) captait 25,63%. A la 3e position, Bénédicte Viroulet (Front populaire) captait 12,21% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription du Haut-Rhin, Christian Zimmermann accumulant cette fois 38,86%, devant Didier Lemaire avec 24,93% et Thomas Zeller avec 13,41%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Hirsingue ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? À Hirsingue, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 40,01%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 54,05% au sein de Hirsingue (68), contre une abstention de 56,06% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Hirsingue peut-elle augmenter au second tour des législatives ? À Hirsingue, le taux de participation est indéniablement un critère crucial du scrutin législatif 2024. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Hirsingue était de 59,99%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 693 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 70,53% étaient allés voter. Le taux de participation était de 69,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 177 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,06% au premier tour et 35,76% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Hirsingue ? La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Hirsingue.

17:29 - Dynamique électorale à Hirsingue : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second round des législatives à Hirsingue comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 120 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 176 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,93%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 27,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 801 euros par an, la ville désire un avenir prospère. Pour résumer, Hirsingue incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.