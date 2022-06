Résultat des législatives à Hornoy-le-Bourg - Election 2022 (80640) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Hornoy-le-Bourg, Marine Le Pen remportait la tête du vote avec 37,57% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,64%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 10,89% et Éric Zemmour à 5,44%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront sans doute la donne à Hornoy-le-Bourg dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 10,89% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Hornoy-le-Bourg en avril. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,88% et 1,81% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 15,58% pour la Nupes dans la commune.

Quel candidat les 1 708 habitants de Hornoy-le-Bourg installeront-ils en première place des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 38% des suffrages au premier tour à Hornoy-le-Bourg, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 28% et 11% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Hornoy-le-Bourg avec 55% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes.