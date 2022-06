Résultat de la législative à Houilles : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Houilles dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Houilles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Houilles ? Les mouvements nationaux des derniers jours se répéteront probablement sur les législatives à Houilles au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a chuté très près de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le président avait obtenu 35,27% des voix à Houilles, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 12,23% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,89% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Houilles À Houilles, le taux d'abstention constituera incontestablement un critère déterminant des législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,25% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,78% au premier tour. La peur d'une résurgence du covid et ses répercussions en matière économique et sanitaire sont en mesure de faire baisser la participation à Houilles. 11:30 - L'abstention à Houilles va-t-elle encore augmenter lors des législatives ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Au moment des législatives de 2017, 21 030 inscrits sur les listes électorales d'Houilles avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 53,56%), contre un taux de participation de 44,01% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Houilles bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Pour ces élections législatives de 2022 à Houilles, les 16 bureaux de vote (de Ecole Felix Toussaint à Centre de Loisirs Commandant Cousteau) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 21933 votants à 20 heures, pour dépouiller les bulletins. Un horaire légèrement prolongé rapport à l'heure de fermeture dans de plus petites communes. Ce sont 9 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Houilles

Les élections législatives 2022 auront lieu à Houilles comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Bruno Caneparo Divers droite Bénédicte Rativet Reconquête ! Marie Lebec Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sophie Lelandais Rassemblement National Charles Consigny Les Républicains Franck Maurel Divers extrême gauche Chloé Richard-Desoubeaux Ecologistes Céline Bourdon Nouvelle union populaire écologique et sociale Céline Zanatta Divers

Législatives 2022 à Houilles : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Houilles (78) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant préféreront-ils ? Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité à l'Assemblée au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Houilles, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et la présidente du RN avaient obtenu 25% et 12% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants d'Houilles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 76% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 24% des votes.