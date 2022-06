19:36 - Que vont trancher les supporters de gauche à Hourtin ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces élections législatives, à Hourtin comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,03% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,04% et 1,91% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 22,98% à Hourtin pour ces légilsatives.