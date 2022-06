En direct

19:53 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Huisseau-sur-Mauves ? Les électeurs d'Huisseau-sur-Mauves avaient accordé 12,14% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,91% et 1,4% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 17,45% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Huisseau-sur-Mauves ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Huisseau-sur-Mauves. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la présidentielle 2022, à Huisseau-sur-Mauves, Emmanuel Macron finissait à meilleure place au 1er round de l'élection avec 30,79% des voix, devant Marine Le Pen à 29,29%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 12,14% et Valérie Pécresse, quatrième avec 7,02%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Huisseau-sur-Mauves L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation à Huisseau-sur-Mauves. La flambée des prix qui alourdit les finances des Français combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Huisseau-sur-Mauves. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,27% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,27% au premier tour, soit 1 025 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Huisseau-sur-Mauves, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément important Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 1 707 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections législatives de 2017, sur les 1 254 personnes en âge de voter à Huisseau-sur-Mauves, 48,64% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 44,9% au deuxième round.