Résultat des législatives 2024 à Gidy (45520) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Gidy, quels seront les reports des voix de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Gidy, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,28% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vivement séduit à Gidy en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Gidy entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Gidy, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25,71% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 29,09% pour Caroline Janvier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 62,80%. Caroline Janvier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Grâce à 42,66% des voix, Elodie Babin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Gidy, le 30 juin dernier lors du 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Caroline Janvier (Ensemble pour la République) et Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) avec respectivement 21,14% et 16,28% des votants. C'est aussi Elodie Babin qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription du Loiret, avec cette fois 32,91%, devant Emmanuel Duplessy avec 28,03% et Caroline Janvier avec 23,03%.

19:21 - L'abstention analysée à la loupe à Gidy L'observation des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. À Gidy, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 73,87%, plus élevé que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 57,18% des personnes en âge de participer à une élection à Gidy avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 61,51% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Gidy, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives ? À Gidy, l'abstention est l'une des clés des élections législatives. Gidy a enregistré une participation de 73,87%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,87% au premier tour et 52,5% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, 83,56% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,07% au premier tour, ce qui représentait 1 167 personnes. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national sont par exemple en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Gidy.

17:29 - Comprendre l'électorat de Gidy : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Gidy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 029 habitants répartis dans 817 logements, cette commune présente une densité de 78 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 012 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (91,92%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,13%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2474,27 € par mois. Gidy manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.