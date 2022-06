Résultat de la législative à Igny : en direct

12/06/22 11:12

A l'occasion du 1er tour des élections législatives 2022, la ville d'Igny dispose d'une dérogation rendant possible la clôture des bureaux de vote à 20 heures contre 18 heures et même 19 heures dans certaines villes. Un surplus salvateur pour les retardataires qui peineraient à faire leur choix sur les 13 candidats opposés dans l'unique circonscription qui recouvre le territoire.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les électeurs habitant à Igny mettront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le président français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36,26% des votes au premier tour à Igny, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la présidente du RN avaient obtenu 22,38% et 13,23% des suffrages. Le choix des électeurs d'Igny était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (74,52% des suffrages), laissant donc à Marine Le Pen 25,48% des voix.